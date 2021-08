Michael Jordan presenterà Toni Kukoc nella cerimonia della Hall of Fame 2021

Il prossimo 11 settembre, al MassMutual Center di Springfield, Massachusetts, si terrà la cerimonia di introduzione nella Hall of Fame per la classe 2021. Oltre a Chris Bosh, Paul Pierce e Chris Webber, tra i nomi di spicco della classe 2021 c’è anche quello dell’ex Bulls Toni Kukoc.

Alla cerimonia di introduzione nella Hall of Fame, Kukoc, che con Chicago ha vinto tre titoli NBA, sarà presentato da due personaggi che hanno fatto la storia della franchigia: il proprietario Jerry Reinsdorf e, soprattutto, il suo ex compagno di squadra Michael Jordan.

