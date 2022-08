Michael Jordan è un’icona vivente, non solo per quanto riguarda lo sport.

Nonostante sia passato tantissimo tempo dal suo ritiro, MJ resta una presenza fissa nella quotidianità di tutti gli appassionati di sport e non solo. Jordan, infatti, continua a essere protagonista anche nel mondo dei videogiochi.

Sarà sulla copertina di una delle edizioni di NBA 2K23, il popolarissimo videogame sul basket. Ma non sarà questa la sua unica collaborazione con la 2K, la casa che produce i giochi sugli sport più popolari negli Stati Uniti. Michael Jordan, infatti, sarà uno dei giocatori selezionabili in PGA Tour 2K23, il videogame sul golf, gioco per cui ha sempre avuto una forte passione.

PGA Tour 2K23 video game is coming out on October 14. It’ll have Tiger Woods, @JustinThomas34, @WillZalatoris, @Lexi, @tonyfinaugolf, Lydia Ko, @collin_morikawa, @BrookeHenderson and also Michael Jordan as an extra option. pic.twitter.com/UqpUfXMVYY

— Tom VanHaaren (@TomVH) August 22, 2022