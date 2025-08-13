Michael Porter Jr, frasi SHOCK su scommesse e rapporto con le donne

Michael Porter Jr si è aperto su temi molto spinosi durante il podcast One Night with Steiny.

Il nuovo giocatore dei Brooklyn Nets ha parlato del tema delle scommesse. Un problema che conosce molto bene visto che il fratello Jontay è stato bannato dalla NBA per aver truccato delle partite.

Se potessi far diventare ricchi tutti i tuoi amici dicendo loro: “Ehi, scommettete 10.000 dollari sul mio under in questa partita. Farò finta di essermi infortunato, uscirò dopo tre minuti e non rientrerò”. In questo modo tutti si fanno un po’ di soldi perché lo fai in una sola partita. È una cosa assolutamente sbagliata ma alcune persone probabilmente ragionano così perché provengono dal niente e anche tutti i loro amici non hanno nulla. Noi giocatori ci troviamo in difficoltà con gli scommettitori perché finiamo sempre per rovinare l’under o l’over sulla singola prestazione. Riceviamo minacce di morte, cosa succederebbe se uno squilibrato provasse ad aggredire fisicamente uno di noi per queste cose? Il sistema delle scommesse sportive è un qualcosa di negativo e continuerà a peggiorare, io sono proibire quelle online e consentirle solo fisicamente, magari in un singolo posto come Las Vegas.