Michael Porter Jr, frasi SHOCK su scommesse e rapporto con le donne

Michael Porter Jr si è aperto su temi molto spinosi durante il podcast One Night with Steiny.
Il nuovo giocatore dei Brooklyn Nets ha parlato del tema delle scommesse. Un problema che conosce molto bene visto che il fratello Jontay è stato bannato dalla NBA per aver truccato delle partite.
Se potessi far diventare ricchi tutti i tuoi amici dicendo loro: “Ehi, scommettete 10.000 dollari sul mio under in questa partita. Farò finta di essermi infortunato, uscirò dopo tre minuti e non rientrerò”. In questo modo tutti si fanno un po’ di soldi perché lo fai in una sola partita. È una cosa assolutamente sbagliata ma alcune persone probabilmente ragionano così perché provengono dal niente e anche tutti i loro amici non hanno nulla. Noi giocatori ci troviamo in difficoltà con gli scommettitori perché finiamo sempre per rovinare l’under o l’over sulla singola prestazione. Riceviamo minacce di morte, cosa succederebbe se uno squilibrato provasse ad aggredire fisicamente uno di noi per queste cose? Il sistema delle scommesse sportive è un qualcosa di negativo e continuerà a peggiorare, io sono proibire quelle online e consentirle solo fisicamente, magari in un singolo posto come Las Vegas.
Porter poi ha parlato in maniera più approfondita di se stesso, in particolare del suo rapporto conflittuale con il sesso femminile, sfociato in una dipendenza.
Ognuno ha le proprie debolezze. Tutti lottano con qualcosa di diverso. Per alcuni può essere l’alcol, per altri la droga. Per esempio, mio fratello ha avuto problemi con il gioco d’azzardo. La mia debolezza, invece, è sempre stata legata alle donne. E quando mi allontano da Dio, quando non leggo la sua parola, non prego, non lo metto al primo posto, è lì che il diavolo sembra riuscire a prendermi: nel campo delle donne. Non credo che sia giusto oggettivarle e non bisogna vantarsi di essere andati a letto con tante donne diverse. Non posso dire però che non mi sia successo. So che molte persone si trovano nella mia stessa situazione. Sono l’unico della mia famiglia a non essersi sposato e mi trovo in difficoltà nei rapporti con l’altro sesso, sentivo il bisogno di togliermi questo peso.