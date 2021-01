Michele Roberts, presidente della NBPA: “Felice che nessuno con le mie sembianze si scontri coi rivoltosi, altrimenti…”

Michele Roberts, presidente della NBPA, l’Associazione Giocatori della NBA, si è espressa nelle scorse ore sui fatti di Washington, dove qualche centinaio di sostenitori di Donald Trump hanno preso d’assalto il Congresso per impedire che si votasse per l’elezione ufficiale di Joe Biden come nuovo Presidente. Le parole di Roberts sono arrivate dopo quelle di Doc Rivers e George Hill, che avevano già sottolineato come sia stato usato, da parte delle forze dell’ordine, tutt’altro che il pugno di ferro nei confronti dei rivoltosi, a differenza di quanto fatto in numerosi casi con il Black Lives Matter nei giorni scorsi.

Quanto successo oggi è iniziato ieri, quando l’uccisione di Jacob Blake è stata giustificata, anche se non sono sicura che ci sia un singolo individuo che ne sia sorpreso. Ogni giocatore che mi ha contattata, o che io ho contattato, ha visto una connessione sulla giustificazione dell’omicidio di Blake. Abbiamo visto queste persone essenzialmente commettere un tradimento al Congresso, e non ho sentito un singolo proiettile venire sparato. Abbiamo visto un poliziotto nero venire inseguito e i giocatori mi hanno detto: “Quindi è questo che possono fare?”. E la gente ancora non capisce i discorsi sul privilegio? So come si sentono. Sono così arrabbiata e addolorata, mi rifiuto di piangere. Mi ha ricordato qualcosa che disse James Baldwin, quando gli fu chiesto come ci si sentisse ad essere un “negro” negli Stati Uniti d’America. Rispose che se sei cosciente di quanto avviene in questo Paese, e sei un “negro”, allora sei in un costante stato di rabbia. In un giorno come questo, è la prima cosa che mi viene in mente. E tutto ciò che posso dire è che sono grata di sapere che fortunatamente nessuno che ha le mie sembianze stia andando a Capitol Hill per rispondere a tutto questo, perché se lo facessero vedreste una risposta diversa da parte delle forze dell’ordine. Voi lo sapete, e anche io lo so.