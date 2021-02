Michele Vitali dopo la sconfitta dell’Italia con l’Estonia: “Bisogna essere concentrati da subito”

L’ottima prova di Michele Vitali non è bastata all’Italia per avere la meglio sull’Estonia nella gara delle Qualificazioni a Eurobasket 2022 giocata a Perm, in Russia.

Il giocatore di Bamberg ha commentato così, in conferenza stampa, la sconfitta dell’Italbasket contro i baltici.

Abbiamo fatto un grande sforzo per rimontare ma non è bastato, avremmo dovuto fare meglio e sbagliare meno all’inizio, specialmente in difesa. Dovremo fare tesoro di questi errori in vista della partita di domenica, facendoci trovare pronti fin dall’inizio, oggi abbiamo sbagliato troppo e loro hanno preso ritmo, prendendo confidenza. Avremmo dovuto iniziare prima ad essere concentrati per poter vincere.

FOTO: FIBA

