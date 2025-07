Micic all’Hapoel Tel Aviv diventa il giocatore più pagato dell’EuroLega: quanto guadagnerà?

Colpo sensazionale per l’Hapoel IBI Tel Aviv: Vasilije Micic ha firmato un contratto triennale che lo rende il giocatore più pagato dell’EuroLega. L’accordo, secondo quanto riportato da Eurohoops, ha un valore complessivo di 14 milioni di euro fino alla stagione 2027-28, superando di poco il precedente primato detenuto da Kendrick Nunn del Panathinaikos.

Per Eurohoops sources, Micic's contract with Hapoel Tel Aviv is valued in total at 14M Euros for three seasons, making him by a small margin the highest paid player in the #Euroleague over Kendrick Nunn (13,5M). More on @Eurohoopsnet — Aris Barkas (@arbarkas) July 16, 2025

Il playmaker serbo, dopo aver raggiunto un accordo di buyout con i Milwaukee Bucks ed essere diventato free agent, ha scelto di tornare in Europa per rilanciare la propria carriera in Eurolega. Diverse squadre si erano interessate a Micic, ma alla fine è stato l’Hapoel Tel Aviv a garantirsi i suoi servigi, in un affare che segna una svolta storica per il club israeliano.

Micic torna in Eurolega: da MVP con Efes al nuovo ciclo con Itoudis

Micic è un nome di primo piano nel basket europeo. Con l’Anadolu Efes ha conquistato due titoli consecutivi in Eurolega (2021 e 2022), venendo eletto MVP delle Final Four in entrambe le edizioni. Inoltre, nel 2020-21 fu nominato anche MVP della stagione.

Il suo ritorno nel massimo palcoscenico continentale avverrà con la maglia dell’Hapoel Tel Aviv, allenato da Dimitris Itoudis, tecnico già campione d’Europa in passato. L’Hapoel ha ottenuto la qualificazione alla prossima Eurolega dopo aver vinto l’EuroCup 2024-25, aggiungendo ulteriore prestigio a un progetto ambizioso.

Dati e numeri di Micic: dalla NBA alla nuova sfida europea

Negli ultimi due anni, Micic ha cercato spazio in NBA, disputando 101 partite tra Charlotte Hornets, Oklahoma City Thunder e Phoenix Suns, con una media di 6.8 punti, 3.9 assist e 1.8 rimbalzi in 19.4 minuti di gioco. Nonostante buone prestazioni, il suo impatto non è stato pari a quello avuto in Europa.

Con il ritorno nel Vecchio Continente, il regista serbo vuole rilanciarsi al massimo livello. Finora vanta 229 presenze in Eurolega, dimostrandosi uno dei migliori interpreti del ruolo negli ultimi anni.

Micic-Hapoel, un matrimonio da record per l’EuroLega

La firma di Vasilije Micic con l’Hapoel Tel Aviv è un chiaro segnale della crescita e delle ambizioni del club israeliano. Con un contratto da 14 milioni di euro, Micic non solo entra nella storia come il giocatore più pagato dell’EuroLega, ma apre anche un nuovo capitolo della sua carriera con l’obiettivo di portare l’Hapoel tra le grandi d’Europa.