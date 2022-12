Vasilije Micic è andato a tanto così dall’entrare in una società d’élite con una tripla doppia in EuroLega. Tuttavia non ce l’ha fatta per la mancanza di un rimbalzo e di un assist.

Alla domanda a riguardo dopo la partita, la guardia serba ha scherzato sul suo difficile inizio di partita.

“Onesto? Pensavo di aver perso 9 palle. Il modo in cui ho iniziato la partita non è stato così buono con la mancanza di concentrazione e aggressività su Thomas Walkup. Do grande merito alla sua difesa. Sono felice di aver in qualche modo trovato una via per tornare in partita. Non è stato una brutta gara alla fine”.

“Nel secondo tempo ho percepito che avevamo molti giocatori in palla come Rodrigue Beaubois e Will Clyburn, che sanno come trovare il loro ritmo, quindi li ho seguiti. Ecco perché abbiamo un grande potenziale. Sono felice di averlo trovato perché sarebbe potuta finire diversamente quest’oggi”.

Micic sta dominando anche in questa EuroLega e sta cercando di portare la sua squadra a vincere per la terza volta di fila la massima competizione europea per club. Non sarà semplice ma l’obiettivo è quello ed è assolutamente realizzabile.

