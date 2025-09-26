Miikka Muurinen ha scelto: in questa stagione giocherà in EuroLega

Dopo un EuroBasket 2025 da parziale protagonista, con il quarto posto della sua Finlandia e il premio di Rising Star, Miikka Muurinen ha deciso di andare subito tra i professionisti. Dopo due anni negli USA al liceo, il classe 2007 ha scelto di saltare anche l’ultima stagione liceale e il successivo anno al college per firmare un contratto con il Partizan Belgrado. Muurinen è stato ufficializzato dai bianconeri nelle scorse ore e nelle prossime settimane farà quindi il suo debutto in EuroLega.

Prima di trasferirsi negli States, il giovane finlandese aveva militato nello Zentro Basket Madrid, squadra di Segunda FEB, la terza serie spagnola. Soprannominato Slim Jesus, sarà ora allenato da Zaljiko Obradovic, uno dei migliori allenatori europei di sempre, per prepararsi al meglio al Draft NBA 2027. Al momento gli esperti lo danni circa a metà del primo turno.

Per firmare Muurinen, il Partizan ha battuto la concorrenza del Panathinaikos, che era dato come altra squadra interessata al giocatore nelle scorse ore.