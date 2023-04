Mikal Bridges è rimasto in campo 4 secondi per mantenere saldo il suo record

Mikal Bridges è uno dei giocatori NBA più costanti, non solo per il rendimento ma anche per la sua resistenza. Oggi i Brooklyn Nets, già sicuri del sesto posto, hanno tenuto a riposo i propri migliori giocatori nella sfida contro Boston, ma l’ex Suns è stato schierato comunque in quintetto. Non per giocare, ma per mantenere aperta la striscia di 392 partite consecutive disputate in NBA. Bridges è infatti rimasto in campo solo 4 secondi: il tempo della palla a due, poi i Nets hanno commesso un fallo intenzionale per permettere al giocatore di accomodarsi subito in panchina.

L’ultima giornata di stagione regolare, per la maggior parte delle squadre, è solo una formalità in vista dei Playoff, ma Bridges non ha comunque voluto rinunciare al proprio record.