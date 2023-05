Mike Brown dei Kings su Sasha Vezenkov: “Per noi è una priorità!”

L’ala dell’Olympiacos Piraeus, Sasha Vezenkov, ha giocato una gara-5 decisiva contro il Fenerbahce Beko Istanbul al Peace and Friendship Stadium di Atenee il coach dei Sacramento Kings, Mike Brown, è venuto alla partita per vedere dal vivo la potenziale aggiunta alla sua squadra.

Vezenkov ha concluso la gara con 17 punti, frutto di un ottimo 7 su 12 al tiro e 5 rimbalzi. Mike Brown pensa che, anche se l’attenzione extra dei giocatori del Fenerbahce abbia fatto sudare di più il bulgaro, Vezenkov riesce in quello che fa.

“Il modo in cui lo marcano gli ha reso le cose difficili. Ma mi piace quello che vedo, lascia spazio ai compagni, taglia bene, tira bene da tre, ha tenacia, lotta a rimbalzo. Il modo in cui tira dalla distanza è qualcosa che ci piace, gestisce molto bene lo spazio, è veloce, sarà un giocatore efficace nella NBA ad alto livello, soprattutto con la tenacia che mostra”, ha detto l’allenatore sulle possibilità del giocatore. “È uno che non ha paura, mi piace!”.

I Kings inseriranno Vezenkov nel proprio roster in offseason? Brown non era pronto a rispondere subito alla domanda.

“Vogliamo che prima finisca la stagione e poi parleremo con lui. Siamo estremamente entusiasti di lui, abbiamo fatto uno scambio per acquisire i suoi diritti in estate. È importante che così tante persone della squadra siano venute a vederlo di persona, qui c’è anche l’amministratore delegato dei Kings e lo scout europeo. Per noi è una priorità, ma vedremo a fine stagione”.

