Mike Brown: “Dopo le vittorie su Team USA e Argentina pensavamo di essere arrivati”

La Nigeria si è “risvegliata” dal sogno olimpico, iniziato con le vittorie in amichevole contro Team USA e Argentina. L’Australia ha sconfitto nettamente la formazione africana all’esordio a Tokyo, dominando il secondo tempo dopo un primo equilibrato.

Nel post-partita coach Mike Brown, che allena la Nigeria, ha commentato duramente il KO invitando a non esaltarsi per le vittorie sorprendenti in amichevole e rimanere concentrati. “Abbiamo battuto USA e Argentina e tutti pensano che siamo arrivati. No, non siamo arrivati, abbiamo ancora tanta strada da fare” ha dichiarato Brown.

🗣️”Because we beat USA and Argentina everyone thinks we have arrived. No we haven’t, we still have a long way to go.” – @NigeriaBasket‘s coach Mike Brown says after his side’s loss to Australia.

Result: Australia 84-65 Nigeria #Tokyo2020 #Olympics

