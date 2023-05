Mike Brown stregato dal tifo europeo: “Ho inviato foto e video ai miei figli”

Mike Brown ieri sera ha assistito a Gara-5 tra Olympiacos e Fenerbahçe al Pireo, partita che ha consentito ai greci di qualificarsi alle Final Four di EuroLega per il secondo anno consecutivo. Ufficialmente il coach dei Sacramento Kings, premiato come Coach of the Year della stagione, era in Grecia per visionare da vicino Sasha Vezenkov, probabilmente l’MVP della stagione regolare di EuroLega, i cui diritti sono proprio della franchigia californiana. I Kings vorrebbero convincere Vezenkov ad unirsi a loro già quest’estate e il bulgaro, per gradire, in Gara-5 ha messo a segno 17 punti, secondo miglior marcatore dietro a Sloukas.

Al termine del match il Pireo è esploso in una nube rossa grazie all’accensione di parecchi fumogeni da parte degli ultras. Tra fumo e cori di incitamento alla formazione di coach Bartzokas, l’atmosfera era davvero incandescente ed ha impressionato molto coach Brown.

“È incredibile, l’atmosfera è pazzesca!” – ha dichiarato Mike Brown a gazzetta.gr – “Ho fatto foto e video da mandare ai miei figli e ai miei amici negli Stati Uniti, perché se non lo provano non possono davvero capire di cosa parlo”.