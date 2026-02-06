Mike Conley da free agent torna a Minnesota: perché è permesso?

Nelle ore antecedenti la trade deadline NBA di ieri, Mike Conley Jr è stato scambiato per ben due volte. In un primo momento il veterano è passato dai Minnesota Timberwolves ai Chicago Bulls, nella trade che ha portato in Illinois anche Jaden Ivey da Detroit, ma poi la franchigia lo ha girato agli Charlotte Hornets dopo poche ore. Conley è quindi finito a Charlotte in cambio di Derrick White, ma anche qui non è praticamente mai arrivato: gli Hornets hanno deciso di tagliarlo subito, e tra 48 ore la point guard sarà ufficialmente free agent.

La sua prossima squadra è già stata anticipata: saranno… i Minnesota Timberwolves. Tecnicamente il CBA, il contratto collettivo NBA, non permette ad un giocatore scambiato di firmare per la sua ex squadra nella medesima stagione, ma il caso di Conley è particolare. La differenza la fa proprio il secondo scambio, che fa decadere questa regola: se fosse stato tagliato dai Bulls, non avrebbe potuto firmare per i T’Wolves, invece essendoci un’altra trade “di mezzo” questo è permesso.

Una mossa che conviene a Minnesota anche dal punto di vista salariale: Conley in questa stagione avrebbe guadagnato circa 10.7 milioni di dollari, cifra che gli verrà corrisposta in parte da Charlotte (circa 4.2 milioni di dollari), la squadra che lo ha tagliato. I Timberwolves lo riprenderanno con loro firmandolo al minimo salariale fino al termine della stagione.