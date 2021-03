Mike Conley è stato convocato a sorpresa e in extremis per l’All Star Game

Saranno 3 i giocatori degli Utah Jazz presenti all’All Star Game di domenica ad Atlanta: a Donovan Mitchell e Rudy Gobert si aggiunge infatti, in extremis, Mike Conley. Il veterano, alla sua prima convocazione in carriera, è stato scelto dalla NBA per sostituire l’infortunato Devin Booker viste le sue medie di 16.1 punti e 5.7 assist e il miglior record NBA dei Jazz. Booker a sua volta era stato chiamato per prendere il posto di Anthony Davis, ma nelle scorse ore ha subito una distorsione al ginocchio che non gli permetterà di giocare la partita. Conley prenderà il posto di Booker nel Team Durant e nel Three-point Contest come uno dei sei partecipanti.

BREAKING: Mike Conley pending medical protocol is invited to the all-star game, league sources tell The Athletic — Tony Jones (@Tjonesonthenba) March 6, 2021

La notizia è stata accolta con entusiasmo dai due compagni di Conley che saranno con lui ad Atlanta: Mitchell e Gobert.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.