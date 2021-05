Mike Hall felice per le F4 raggiunte da Milano: “L’Olimpia mi ha cambiato la vita”

Tra i tanti tifosi meneghini che ieri sera hanno esultato alla vittoria sul Bayern Monaco in Gara-5 per la qualificazione alle Final Four di Eurolega dopo 29 anni, ce n’è stato anche uno speciale. Mike Hall, che all’Olimpia Milano ci ha giocato dal 2008 al 2010, negli anni ha sempre sostenuto i biancorossi, diventati la sua squadra del cuore. L’americano, molto attivo su Twitter, non ha risparmiato nemmeno qualche critica ogni tanto, proprio come farebbe un tifoso.

Hall è però esploso di gioia come migliaia di altri tifosi di Milano al suono della sirena di Gara-5. “Mr. Armani e l’Olimpia mi hanno cambiato la vita e Milano, che è diventata la mia seconda casa, ha cambiato il modo in cui vedo il mondo. Sono felice per la squadra, i tifosi dell’Olimpia e il basket italiano. FINAL FOUR BABY!” ha twittato Mike Hall.

Mr Armani and Olimpia changed my life and Milan, which has become my second home, changed the way I view the world. I’m happy for the team, the Olimpia fans, and Italian basketball. FINAL FOUR BABY!!!!!!!!!!!! — MH7 (@_Michaelinho) May 4, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.