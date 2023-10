Mike James critica PESANTEMENTE la scelta della Stella Rossa di esonerare Ivanovic

La notizia dell’esonero di Dusko Ivanovic da parte della Stella Rossa Belgrado di ieri sera ha scosso un po’ tutto il basket europeo e non è passata inosservata nemmeno tra i giocatori di squadre avversarie. Per esempio, Mike James non ha apprezzato per niente questa decisione su Ivanovic, avvenuta dopo solo 4 giornate e senza nessuna sconfitta inaccettabile:

“Una squadra nuova di zecca, 4 partite giocate e non ha avuto nessuna sconfitta ‘pesante’. Le persone devono imparare ad essere un po’ più pazienti in Europa”.

Brand new team, 4 games in and didn’t have any “bad” loses. People gotta learn to be a lil more patient in Europe https://t.co/NQ6uz4BXcg — Mike James (@TheNatural_05) October 21, 2023

Diciamo che Mike James non ci è andato giù leggero su Ivanovic, è stato molto chiaro e dritto nel suo messaggio. Onestamente facciamo fatica a dargli torto. Ok che ci si aspettava di più da questa Stella Rossa e ok che ha fatto malino in quest’inizio, ma l’esonero è parso anche a noi esagerato, per quello che si è visto sul campo. Poi, se è accaduto qualcosa fuori, non lo sappiamo e allora sarebbe un altro paio di maniche.

Fa abbastanza sorridere che il pensiero arrivi direttamente da Mike James, quando si dice che lui stia facendo pressioni per avere la testa di Sasa Obradovic. A questo punto ci auguriamo che questi report che arrivano da tutta Europa siano sbagliati, altrimenti sarebbe incoerente con questo tweet…

