Mike James di ritorno a Mosca, quale futuro per lui?

Mike James nelle prossime ore farà ritorno a Mosca, come riportato da Aris Barkas di Eurohoops. Nella capitale russa, l’americano si allenerà come giocatore del CSKA, ma individualmente, senza avere contatti con la prima squadra. Conseguenza del litigio con coach Itoudis che lo aveva portato ad essere messo fuori squadra qualche mese fa. Per James poi l’occasione in NBA con i Brooklyn Nets, nei quali ha trovato anche discreto spazio a causa degli infortuni.

MJ ha chiuso la sua stagione NBA con 7.7 punti di media, 3.7 nei Playoff. Nei giorni scorsi l’americano era stato accostato anche ai Los Angeles Lakers. Ora Mike James dovrà discutere col CSKA il suo futuro, visto che ha un contratto per altre due stagioni. Solo se riceverà l’ok del club, James potrà trasferirsi in un’altra squadra per la prossima stagione: NBA o europea.

Mike James is expected to arrive in Moscow in the following days. Per club announcement, he will practice “individually, without connecting with the main roster”. He is still under contract with CSKA, but free to join another team (if CSKA gives their blessings)

— Aris Barkas (@arbarkas) August 23, 2021