Mike James è differente: il CSKA supera l’ASVEL ed è sempre più primo

ASVEL – CSKA Mosca 78 – 87

(15 – 21, 26 – 25, 19 – 20, 18 – 21)

All’Astroballe di Villeurbanne i padroni di casa dell’ASVEL, reduci dalle recenti vittorie maturate ai danni del Maccabi e del Khimki, ospitano i primi in classifica del CSKA Mosca per il 16° turno della Regular Season di Eurolega.

Pronti, via e gli ospiti premono già il piede sull’acceleratore: al momentaneo +7 firmato Shengelia (4-11), tuttavia, risponde il collettivo di coach T.J. Parker che, grazie alla tripla di Norris Cole, riesce a restare a galla (15-21 al 10′). In avvio di seconda frazione, i russi abbozzano un nuovo tentativo di fuga (19-30 dopo un canestro di Clyburn) ma prima dell’intervallo lungo salgono in cattedra Freeman e Yabusele che permettono all’ASVEL di restare a contatto (41-46 al 20′).

Al rientro sul parquet, nonostante i francesi si spingano fino al -1 (49-50), l’inerzia della sfida continua ad essere nelle mani della truppa di Itoudis che, affidandosi ai soliti Milutinov e Mike James, crea nuovamente un solco tra le due squadre (57-64, poi 60-66 al 30′). Dopo l’ultimo mini-intervallo, è proprio l’ex Olimpia Milano il protagonista dell’incontro: la qualità dei suoi movimenti offensivi, affiancata dalla solidità di Shengelia e Milutinov, sigilla la pratica ASVEL con qualche minuto di anticipo rispetto alla sirena finale (78-87).

TABELLINI

ASVEL: Freeman 13, Kahudi 3, Lacombe NE, Diot 6, Fall 4, Noua, Hayes 5, Bako 8, Lighty 12, Yabusele 16, Cole 9, Strazel 2.

CSKA Mosca: Khomenko, James 31, Hilliard 11, Ukhov, Antonov, Strelnieks NE, Voigtmann 5, Clyburn 7, Shengelia 13, Lopatin NE, Milutinov 17, Kurbanov 3.

Classe 2000, grande appassionato di basket e simpatizzante degli Oklahoma City Thunder. Collabora con BasketUniverso dal gennaio ’17. Dopo essersi diplomato presso il Liceo Scientifico di Ariano Irpino (AV), frequenta l’Università di Bologna.