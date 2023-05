Mike James e Loyd fanno la storia del basket francese: MONACO alle FINAL FOUR

2022: nella sua stagione d’esordio in EuroLeague, l’AS Monaco arriva ai playoff.

2023: nella sua seconda stagione in EuroLeague, l’AS Monaco passa al livello successivo e avanza alle Final Four di EuroLeague.

Mike James ha iniziato con 21 punti (tutti nel primo tempo) e Jordan Loyd ha preso il sopravvento con 21 punti (otto negli ultimi cinque minuti) e il Monaco ha battuto il Maccabi 97 a 86 in gara-5 dei playoff, vincendo così la serie 3 a 2 e diventando la terza squadra che avanza alle Final Four.

Questa è la prima volta dal 1997 e dall’ASVEL Villeurbanne che la Francia sarà rappresentata nelle Final Four. Il Monaco affronterà l’Olympiacos Pireo nella prima delle due semifinali.

Wade Baldwin ha realizzato uno sforzo eccezionale per il Maccabi con 27 punti, 7 assist e 6 rimbalzi. I Gialli erano in vantaggio 76 a 79 a cinque minuti dalla fine, ma da quel momento in poi è stato tutto Monaco.

Per essere precisi, è stato tutto Lloyd. La guardia americana si è accesa con 8 punti consecutivi e ha realizzato l’86 – 79. Baldwin ha mantenuto il Maccabi in partita con una tripla per il 90 a 85 con 2:06 rimanenti, ma poi 4 punti consecutivi di Elie Okobo hanno assicurato la vittoria al Monaco.

Okobo ha assunto alcuni compiti di regia dopo che James si è infortunato alla caviglia ed è uscito temporaneamente dal match alla fine del terzo periodo. Ha chiuso con 6 assist, con anche 5 rimbalzi e 9 punti. Donta Hall ha contribuito con 10 punti più 6 rimbalzi e Chima Moneke ha segnato 10 punti.

