Mike James e un videogioco fanno infuriare i tifosi del CSKA Mosca

Nuovo episodio nel burrascoso rapporto fra Mike James e il CSKA Mosca.

Il giocatore americano lo scorso anno ha lasciato la Russia dopo una serie di screzi con il club, chiudendo la stagione in NBA con i Brooklyn Nets. L’ex Olimpia resta ancora sul libro paga del CSKA che però al momento non sembra intenzionato a impiegarlo.

Qualche ora fa un nuovo episodio che ha scatenato le critiche a James sui social, dove il giocatore è molto attivo. La point guarda ha twittato “Bring back the gulag”, frase in cui molti tifosi hanno letto uno sgradevole riferimento alla Russia.

Bring back the gulag — Mike James (@TheNatural_05) August 27, 2021

In realtà l’ex Milano si riferiva a una modalità del videogioco Call of Duty – Warzone, come spiegato da lui stesso in risposta agli utenti che lo hanno attaccato.

Play Warzone and educate yourself — Mike James (@TheNatural_05) August 27, 2021

Il “gulag” è una sezione delle partite su Warzone: in sostanza l’utente che viene ucciso ha la possibilità di rientrare in gioco vincendo un 1 vs 1 con un altro giocatore.

Stavolta perciò nessuna gaffe social da parte di Mike James ma una cattiva interpretazione del suo tweet da parte di molti altri.