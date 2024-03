Mike James fa la STORIA dell’EuroLega! Miglior marcatore di tutti i tempi

Questa sera Mike James ha raggiunto e superato un traguardo incredibile: รจ diventato il miglior marcatore di tutti i tempi della storia di EuroLega!

L’ex giocatore dell’Olimpia Milano ha segnato 13 punti nel solo primo tempo contro la Stella Rossa Belgrado a Monaco, ma gliene sarebbero bastati solo 12 per superare King Vassilis Spanoulis in cima a questa speciale classifica.

๐Ÿ‘‘ ๐—›๐—œ๐—ฆ๐—ง๐—ข๐—ฅ๐—ฌ ๐—›๐—”๐—ฆ ๐—•๐—˜๐—˜๐—ก ๐— ๐—”๐——๐—˜ ๐Ÿ‘‘ @TheNatural_05 is the new All-Time leading points scorer in the competition overtaking the legendary Vassilis Spanoulis ๐Ÿ‘

Be legendary, be like Mike ๐Ÿ’ฏ #EveryGameMatters pic.twitter.com/SVLFH1a9BC

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 7, 2024