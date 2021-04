Mike James firma un decadale con i Brooklyn Nets

Sarà per ora “solo” un decadale il contratto che firmerà Mike James con i Brooklyn Nets, come era stato anticipato un paio di giorni fa. L’americano ha ricevuto l’ok del CSKA Mosca, che l’aveva messo fuori squadra ma col quale ha comunque un triennale, per firmare in NBA e rimanervi per il resto della stagione.

Euroleague guard Mike James is signing a 10-day contract with the Brooklyn Nets this week, pending clearance of health and safety protocols, sources tell @TheAthletic @Stadium. Much-needed G depth for the Nets. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 21, 2021

James andrà a rinforzare il reparto guardie dei Nets, visto anche il recente passo indietro fatto da James Harden nel recupero dall’ultimo infortunio. Si tratta della seconda esperienza in NBA per Mike James, che nella stagione 2017-18 aveva giocato con Phoenix e New Orleans, prima di tornare in Europa. In 16 partite di Eurolega in questa stagione, l’ex Milano ha segnato 19.3 punti di media con 5.7 assist.

