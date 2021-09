Mike James firmerà un annuale con l’AS Monaco

Da ultimo arrivato in Eurolega, l’AS Monaco si candida per il ruolo di possibile outsider in coppa per la prossima stagione. Il club francese è alle firme con Mike James, dopo le voci dei giorni scorsi. La point guard americana, reduce da un finale di stagione a Brooklyn e dalla separazione ufficiale col CSKA Mosca, sottoscriverà un annuale, secondo Donatas Urbonas.

AS Monaco is making noise in the EuroLeague market. The EuroLeague newcomers reached an agreement with Mike James, per sources. — Donatas Urbonas (@Urbodo) September 16, 2021

Si tratta di un colpo di valore assoluto per il Monaco, che aggiunge quello che la scorsa stagione, fino alla rottura col club russo, era il miglior marcatore di Eurolega con 21.1 punti di media. In NBA, James ha avuto un ruolo rilevante come backup di Kyrie Irving, anche nei Playoff, segnando 7.7 punti a partita. James sarà la tredicesima firma estiva del Monaco, che ha letteralmente rifatto la squadra per l’Eurolega. Oltre a lui, i monegaschi hanno aggiunto Leo Westermann, Donatas Motiejunas, Paris Lee, Brock Motum e Danilo Andjusic, tra gli altri.