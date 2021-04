Mike James giocherà in NBA, ma nessuna risoluzione col CSKA Mosca

Si sta arrivando ad un epilogo nella saga con protagonista Mike James. Sarà però un epilogo solo temporaneo, visto che il giocatore non rescinderà il contratto col club russo che lo ha messo fuori squadra. James nelle prossime ore sarà annunciato come nuovo giocatore dei Brooklyn Nets, per i quali firmerà per il resto della stagione 2020-21.

In una comunicazione ufficiale, il CSKA Mosca ha però precisato che Mike James sarà free agent solo in questo frangente. Terminata la stagione NBA, tornerà ad essere un giocatore del club russo, col quale nei mesi scorsi aveva sottoscritto un triennale molto pesante. Insomma, sarà solo una separazione temporanea.

Mike James to play in the NBA



Our club and guard @TheNatural_05 have come to an agreement that will allow the player to become a free agent until the end of the 2020-21 season…



In the coming days, James will sign a contract with one of the clubs of the @NBA. pic.twitter.com/rMHrJTMqFQ

— CSKA Moscow (@cskabasket) April 21, 2021