Mike James ha commentato a modo suo lo status di free agent

Mike James non ha ancora una trovato una squadra per la stagione ormai iniziata. In realtà però il playmaker americano è formalmente sotto contratto con il CSKA Mosca che però non l’ha incluso nei piani tecnici, dopo i tanti screzi dello scorso anno.

James ha commentato il suo status, considerandosi free agent.

It’s really no shame In not having a basketball job right now. China closed to foreigners i heard. NBA tightening up. It’s a lot of good people out here waiting. I’m jus not one of them.

— Mike James (@TheNatural_05) September 2, 2021