Mike James ha trovato squadra per la prossima stagione?

Nuovo aggiornamento social in arrivo da Mike James.

Il playmaker americano qualche ora fa è stato al centro di un equivoco riguardo la Russia ma ora fornisce importanti aggiornamenti sul suo futuro. James ha scritto di apprestarsi a iniziare il suo decimo anno da professionista.

Can’t believe I’m in year 10 of my professional career. U could have never told 16 year old me that i would ever go to college let alone play pro basketball. Shit a blessing for real.

— Mike James (@TheNatural_05) August 28, 2021