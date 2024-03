Mike James: il Monaco mette sul piatto un’offerta irrinunciabile?

Mike James è recentemente diventato il miglior marcatore all-time dell’Eurolega e non ha nessuna intenzione di fermarsi: l’americano sta trascinando il Monaco in Europa, attualmente al terzo posto con 19 vittorie e 10 sconfitte, solamente a una lunghezza dal Barcellona secondo (20-9).

In una recente intervista, Mike James ha dichiarato la volontà di firmare in estate un ultimo contratto triennale per chiudere così una carriera da professionista con 15 stagioni in giro per il mondo e sembra che il suo attuale club, il Monaco, sarebbe intenzionato ad accontentarlo con un’offerta faraonica: come riporta il giornalista greco di SDNA.gr, Sotiris Vetakis, il club del Principato metterebbe sul piatto un contratto di 9 milioni di euro per tre anni, un consistente aumento rispetto ai circa 2 milioni che l’esterno USA ex Olimpia Milano percepisce al momento.

Questo contratto porterebbe dunque James a chiudere la carriera alla fine della stagione 2026/27, all’età di 37 anni.

🚨Δικός της μέχρι τ τέλος της καριέρας του θέλει να κάνει η #asmonaco τον all-time EL top scorer,Mike James

Η πληροφορία είναι ότι του δίνει 3ετες συμβόλαιο με απολαβές πάνω από 9 εκατομμύρια

Από ότι φαίνεται είναι θέμα λεπτομερειών να κλείσει το super deal💥#RocaTeam #CDFBasket pic.twitter.com/uFd5q3mYee — Sh⭕t Vetakis (@TheShot71) March 16, 2024

Mike James è pienamente in lizza per il titolo di MVP della regular season di Eurolega, essendone il miglior marcatore con 19.3 punti di media, uniti a 4.3 rimbalzi e 5.1 assist a partita.

