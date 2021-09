Mike James in Francia, arriva l’investitura di Evan Fournier

Nelle scorse ore Mike James è ufficialmente diventato un giocatore dell’AS Monaco, nonché il giocatore più pagato della storia del campionato francese. L’americano giocherà per la prima volta in Francia e tornerà in Eurolega dopo i mesi in NBA con i Brooklyn Nets. L’investitura in questo caso è arrivata da Evan Fournier, che prima della NBA ha giocato in Pro A per tre anni tra Nanterre e Poitiers.

La guardia dei New York Knicks, uno dei migliori giocatori francesi in circolazione, ha twittato: “Nessuno è pronto per ciò che Mike James farà in Pro A”. Fournier è quindi sicuro: James dominerà il campionato francese, che in effetti non è esattamente il migliore d’Europa. Quello che ci si chiede è però che impatto il Monaco avrà in Eurolega alla luce delle recenti firme.

Personne est prêt par ce que Mike James va faire a la Pro A 😂😂 — Evan Fournier (@EvanFourmizz) September 17, 2021