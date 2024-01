Mike James, point guard dell’AS Monaco, ha detto delle parole molto forti contro l’EuroLeague Basketball dopo la pesante sconfitta contro il Panathinaikos AKTOR Atene.

La guardia americana si è detta estremamente frustrata per l’arbitraggio della partita, che si è conclusa con il punteggio finale di 88 a 63.

“Sono stufo della mancanza di rispetto. Sono in questo campionato da dieci anni. Non riesco a ricevere nessuna chiamata all’improvviso”, ha scritto James. “Mi becco un tecnico ogni partita a causa delle vostre c***ate. Lavoro sul mio gioco in estate. Lavorate sul vostro”, ha dichiarato con rabbia.

@EuroLeague sick of the disrespect. I been in this league ten years. Can’t get no calls all of the sudden. I get a technical every game bcuz of y’all fuck up. I work on my game in the summer. Work on yours.

— Mike James (@TheNatural_05) January 11, 2024