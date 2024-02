Mike James presto miglior scorer di tutti i tempi: l’EuroLega studia come rendergli omaggio

Mike James si appresta a diventare il miglior realizzatore nella storia dell’EuroLega.

All’americano mancano solamente 29 punti per superare Vassilis Spanoulis in questa classifica. EuroLeague sta pianificando il modo migliore per celebrare questo evento storico che potrebbe avvenire già questa sera nella trasferta del Monaco a Barcellona oppure nelle prossime sfide. L’idea di base è quella di fermare la partita subito dopo il canestro del sorpasso e celebrare immediatamente James, omaggiandolo con il pallone del match. Per farlo si stanno studiando vari scenari, rivelati da BasketNews.

Se James arrivasse in cima alla classifica nella prima metà di un match si potrebbe immediatamente fermare il gioco ed effettuare questa simbolica premiazione. Se, invece, la cosa dovesse realizzarsi nel finale e in una situazione di punteggio in bilico, l’ipotesi più probabile sarebbe aspettare la prima interruzione “vera” della partita, come ad esempio un fallo o un timeout.

In ogni caso l’idea dell’EuroLega è di non aspettare la fine del match o addirittura quello successivo ma di premiare immediatamente James, rendendogli omaggio pochi istanti dopo il raggiungimento di questo traguardo. Quasi certamente gli verrà regalato il pallone con cui batterà il record e la partita proseguirà con una palla diversa, cosa che accade molto raramente sui campi da basket.