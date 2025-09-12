Mike James resta al Monaco o va in NBA? La decisione DEFINITIVA

Mike James, stella dell’EuroLega e miglior realizzatore di sempre nella competizione, ha deciso di restare all’AS Monaco Basket per la stagione 2025-26, nonostante il forte interesse ricevuto sia dall’EuroLeague che dall’NBA durante l’estate. A riportarlo sono fonti di BasketNews.

Il 35enne playmaker statunitense, reduce da una stagione da protagonista, aveva avuto un acceso confronto con il club del Principato in seguito a un episodio extra-campo durante i playoff della lega francese. Tuttavia, le parti hanno chiarito la situazione e rinnovato la fiducia reciproca prima dell’inizio della nuova annata.

Mike James resta a Monaco nonostante le sirene NBA ed EuroLeague

James era finito nel mirino di diversi top club europei e aveva attirato l’attenzione di alcune franchigie NBA. Alla fine, però, ha scelto la stabilità e il progetto di Monaco, con cui ha un contratto valido fino al 2027.

Nella stagione 2024-25 ha chiuso con 15,9 punti, 3,0 rimbalzi, 5,8 assist e 1,1 recuperi di media in 29 minuti, guidando la squadra alla prima finale di EuroLeague della sua storia.

Numeri da campione: le performance di James in EuroLeague

Il rendimento di Mike James è cresciuto ulteriormente nei playoff, dove ha registrato:

16,6 punti di media

55,2% al tiro da due e 41,4% da tre

2,2 rimbalzi e 6,4 assist a partita

Prestazioni che hanno trascinato Monaco fino alla finale contro il Fenerbahce, persa dopo la storica semifinale vinta contro l’Olympiacos. In quella partita James ha brillato con 17 punti, 7 rimbalzi, 7 assist e 3 recuperi.

Secondo i dati di BBallytics, James ha generato 28,7 punti a partita tra punti segnati e assist, terzo nella classifica EuroLeague dietro Kendrick Nunn (30,9) e TJ Shorts (36,9). Nei playoff è salito a 31,2 punti generati per gara, risultando il giocatore più impattante delle Final Four di Abu Dhabi.

Il percorso di James con Monaco

Dopo il titolo di EuroLeague MVP 2024 e la nomina nel Second Team 2025, James si conferma il leader assoluto di Monaco, protagonista di un ciclo storico:

dal debutto in EuroLeague nel 2021, Monaco ha sempre raggiunto i playoff,

ha conquistato due Final Four,

e ha perso le altre due volte soltanto in serie playoff tiratissime concluse in gara-5.

Conclusione

La conferma di Mike James all’AS Monaco è una notizia di peso per tutta l’EuroLeague. A 35 anni, il playmaker americano continua a essere uno dei volti simbolo della competizione e uno dei giocatori più decisivi del basket europeo. Per il club del Principato, la sua leadership sarà ancora una volta la chiave per inseguire il sogno del primo titolo continentale.