Mike James sa già quando si ritirerà dal basket giocato: manca pochissimo

Mike James, ex Olimpia Milano e Brooklyn Nets e ora in forza al CSKA Mosca, deve ancora decidere cosa fare a partire da settembre ma sa già quando si ritirerà. Sulla carta ha ancora due anni di contratto con i russi però, visti gli screzi con Dimitris Itoudis della scorsa primavera, è impossibile che rivesta nuovamente la canotta dell’Armata Rossa.

I tifosi del Panathinaikos lo rivorrebbero ad Atene a tutti i costi. Però sappiamo che lo stipendio di MJ non è proprio sopportabile da tutti, specialmente da un club che ha problemi economici come i Greens. Al momento l’ipotesi più concreta – sulla carta – è un ritorno in NBA ma queste sono solo supposizioni.

Sapete cosa c’è di certo? Il giorno in cui Mike James si ritirerà. Infatti il fenomeno americano ha detto che tra un paio d’anni appenderà gli scarpini a chiodo, a prescindere da quello che succederà da qui all’estate del 2023. Ecco il perché di questa sua decisione:

“Prima i tutto ho un contratto per i prossimi due anni. In secondo luogo, avevo comunque programmato di ritirarmi dopo questo contratto“.

I’m prolly done after these two years brodie but thsnks tho https://t.co/uP8UOAuKSA — Mike James (@TheNatural_05) August 28, 2021

First i have a contract for the next two years

Second i planned on retiring after this contract anyways. — Mike James (@TheNatural_05) August 28, 2021

Mike James è giovanissimo. Ha da poco compiuto 31 anni quindi sulla carta potrebbe giocare almeno altri 4-5 anni a un buonissimo livello, viste le sue doti tecniche. Però sappiamo che l’ex Nets non è un giocatore come molti altri perché, se lo fosse stato, sicuramente sarebbe in NBA da 10 anni. Purtroppo però la testa non sempre l’ha supportato durante la sua carriera, anche se finora non può affatto lamentarsi di quello che è riuscito a ottenere da giocatore professionista in Europa.

Da grandi tifosi del talento di Mike James ci auguriamo che possa ripensarci e continuare a spiegare pallacanestro fino alla stagione 2027-2028. Ma almeno fino al 2024-2025.

