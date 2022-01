Mike James suggerisce che “qualche squadra di Eurolega” abbia gonfiato i casi di Covid

In Premier League, nelle scorse ore, è scoppiato il caso Liverpool. L’Arsenal ha infatti fatto ricorso dopo che i Reds hanno scoperto un solo caso di positività al Covid-19 nonostante avessero fatto rinviare la precedente gara contro i Gunners. La Premier League aprirà un’inchiesta per verificare che il Liverpool non abbia “gonfiato” la propria situazione per ottenere il rinvio e recuperare così giocatori come Momo Salah. In Eurolega in questi giorni si stanno moltiplicando i casi di Covid-19 e l’intero turno di settimana scorsa è stato per questo rinviato. Mike James, su Twitter, ha individuato un’analogia tra il caso del Liverpool e quello di “alcune squadre di Eurolega”. mikeCredo che alcune squadre di Eurolega facciano lo stesso, ma sto zitto” ha scritto James.

I feel like some euroleague teams been doing this but ima shut up https://t.co/A8Kz1YWOCt — Mike James (@TheNatural_05) January 10, 2022

La point guard dell’AS Monaco avrà ragione? Alcune squadre di Eurolega stanno rendendo la propria situazione più tragica di quel che è in realtà, sperando di giocare le partite al completo?