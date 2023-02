Mike James sulla gestione del finale vs. Real Madrid: “La cosa più stupida che abbia fatto”

Mike James ha giocato un’ottima partita contro il Real Madrid ieri sera, chiusa con 23 punti e 7 rimbalzi nonostante la sconfitta. Il KO del suo Monaco è però arrivato anche a causa sua: con 30 secondi da giocare e a -3, James ha avuto la palla del pareggio completamente libero dietro l’arco, ma l’ha passata ad un compagno con il possesso che alla fine è terminato con una sanguinosa palla persa.

Dopo la gara l’americano, sempre molto trasparente sui social, ha fatto autocritica. Mike James ha addirittura definito la sua scelta “la cosa più stupida” che abbia mai fatto.

“Tutti i tiri che ho segnato nella mia vita e poi finisce che passo questo, la cosa più pazza e stupida che abbia fatto da tanto tempo a questa parte… Immagino non resti che aspettare la prossima partita” ha scritto James su Twitter.

All the shots i done shot in my life and i pass up that one is the craziest and dumbest shit I’ve done in a long time…. Always next game i guess

