Mike James sta facendo notizia nelle ultime ore e adesso ancora di più perché potrebbe tornare a giocare in NBA. Infatti l’ex Milano e ormai ex CSKA Mosca ha ritwittato il tweet che vedete sotto e che recita così:

“Mike James, uno dei migliori giocatori di EuroLeague, tornerà negli Stati Uniti domani per avere l’opportunità di firmare per una squadra NBA in questa stagione”.

Mike James, a top EuroLeague performer, will head back to the United States tomorrow for an opportunity to be in the NBA this season. 🙌🏼 @TheNatural_05 #BDASportsINTL pic.twitter.com/OJhesr6k5G — BDA Sports INTL (@BDASportsINTL) April 2, 2021

La notizia è a dir poco clamorosa perché tutti quanti ci saremmo aspettati che l’americano rimanesse fermo fino ad agosto, per poi firmare nuovamente per uno dei top team di EuroLega, tant’è che si era già vociferato un interessato nei suoi confronti da parte del Real Madrid.

A confermare questa possibilità è lo stesso presidente del CSKA, come potete anche leggere del tweet di qui sopra. Insomma, non è ancora certa questa situazione ma dobbiamo stare allerta nei prossimi giorni che qualcosa si potrebbe muovere.

Nella sua prima e unica stagione in NBA, quella 2017-2018, MJ ha chiuso con 9.3 punti e 3.5 assist di media a partita. Comunque non bruscolini per uno che ha iniziato la sua carriera da professionista in Serie A2 Silver a Omegna, piccolo paesino sperduto nella ridente provincia di Verbania.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.