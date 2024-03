Mike James: “Vorrei un contratto triennale e poi ritirarmi!”

Mike James è recentemente diventato il miglior marcatore all-time dell’Eurolega e non ha nessuna intenzione di fermarsi: l’americano sta trascinando il Monaco in Europa, attualmente al quarto posto con 18 vittorie e 10 sconfitte, pari merito con il Panathinaikos terzo e solamente a una lunghezza dal Barcellona secondo (19-9).

Intervenuto al celebre podcast URBONUS, Mike James ha parlato del suo imminente futuro, che sia ancora a Monaco o meno: “Il gruppo in cui sono adesso è speciale, è fantastico vedere come siamo maturati rispetto all’anno scorso, siamo sempre rimasti uniti nelle vittorie e nelle sconfitte.

L’anno prossimo? A me interessa solo vincere, che sia a Monaco o lontano da Monaco. Mi interesserebbe firmare un triennale: questo mi porterebbe ad avere una carriera di 15 anni da professionista, che non sarebbe male, poi posso anche smettere”.

Mike James, attualmente 33enne, vorrebbe così giocare ad alti livelli fino ai 36: in questa stagione sta avendo medie di 19.3 punti, 4.4 rimbalzi e 5.2 assist a partita, con una valutazione media di 21.3, la più alta della sua carriera.

”Non so dove mi porterà il futuro, ma non ne sono preoccupato, anche se potrebbe suonare strano. Penso che sia una cosa lontana a cui pensare, anche se il mio contratto scade al termine di questa stagione, ora sono concentrato al massimo su quello che stiamo facendo come squadra, penso che abbiamo l’opportunità di fare qualcosa di speciale qui. Penso solo a questo, poi quest’estate quello che succederà, succederà. Avrò tanto a cui pensare quest’estate, anche per quanto riguarda i miei contratti di sponsorizzazione, ma me ne preoccuperò più avanti”.

