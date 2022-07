Mike Tobey si sta preparando per l’imminente Eurobasket come membro della nazionale slovena ed è ancora in attesa di un’offerta per il prossimo passo professionale della sua carriera, che potrebbe essere al Barcelona.

Secondo fonti vicine a Eurohoops, quell’offerta potrebbe arrivare di nuovo dalla Spagna. Mike Tobey è nel radar del Barcelona, che potrebbe aver bisogno di una spinta sotto canestro, e Tobey, grazie al suo tiro esterno, potrebbe adattarsi al roster blaugrana.

Il tutto sembrerebbe collegato al “fastidio” al tendine d’Achille del piede sinistro di Nikola Mirotic e che perciò dovrà stare fuori diversi mesi. Lo sloveno di passaporto potrebbe sopperire allo spagnolo di passaporto per qualche mese.

Questo il comunicato dei catalani su Mirotic: “Nikola Mirotic ha fastidio al tendine d’Achille del piede sinistro. Il giocatore blaugrana, che ha già giocato con difficoltà l’ultima fase della Liga Endesa è sottoposto a cure di recupero che dureranno per le prossime settimane. Dalla fine della stagione 2021/22 il giocatore è sotto il controllo dei servizi sanitari del Club. La sua evoluzione segnerà il suo ritorno sui campi”.

Stiamo a vedere se questo affare si concretizzerà e se soprattutto sarà davvero l’ex Valencia il sostituto dell’ex Chicago Bulls.

Leggi anche: “I Golden State Warriors del 2017 farebbero a pezzi Bulls e Jazz del 1998”