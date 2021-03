Mike Woodson accetta il posto di head coach degli Indiana Hoosiers

Dopo oltre 20 anni sulle panchine NBA, sia come assistente che come head coach, Mike Woodson ha deciso di confrontarsi col mondo del college basketball: l’ex allenatore di Hawks e Knicks, che aveva iniziato la stagione nello staff di Tom Thibodeau a New York, ha accettato il posto all’università dell’Indiana.

Woodson allenerà quindi gli Hoosiers, sostituendo Archie Miller che era stato licenziato qualche giorno fa: nell’ultima stagione Indiana ha chiuso con un record di 12-15, non qualificandosi al Torneo NCAA per il quarto anno di fila. Il tecnico firmerà un contratto di 6 anni, tornando così nel college per il quale giocò dal 1976 al 1980.

Knicks assistant Mike Woodson is finalizing a six-year contract to become the coach at his alma mater Indiana, sources tell ESPN. Formal announcement expected today. Woodson was a Hoosiers star under Bob Knight. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 28, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.