Milano a 6 sconfitte di fila, Messina: “EuroLega compromessa”

Con la sconfitta di ieri sera contro il Fenerbahçe, l’Olimpia Milano è arrivata a quota 6 sconfitte consecutive in EuroLega. Non è bastato un buon primo tempo contro i turchi per uscire dalla crisi, e come se non bastasse i biancorossi hanno subito un’altra tegola dall’infermeria con l’infortunio di Kevin Pangos. Nel post-partita, Ettore Messina è stato un po’ meno duro di quanto lo era stato dopo la figuraccia contro l’Efes, ma le sue parole sono state comunque pesanti come macigni.

Creare un vantaggio al momento non è semplice per noi. Ci sono molte cose che ci fanno pensare che abbiamo tanta strada da fare, ma il problema è che l’EuroLega non ti aspetta. Non possiamo nasconderlo. Al momento, la nostra EuroLega è compromessa. Possiamo solo occuparci delle piccole cose, fare un passo dopo l’altro. Non perdere terreno in campionato sarà importante. La prossima settimana recupereremo Baron, forse anche Tonut, e andremo avanti da lì.

Al momento Milano è all’ultimo posto in EuroLega, con un record di 3-7 al pari della sola Alba Berlino (che è però davanti in virtù della vittoria nello scontro diretto).