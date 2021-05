Milano, arrivano anche i complimenti di Adrian Banks: “Tifavo per voi”

Sono numerosissimi i messaggi di complimenti arrivati nelle scorse ore all’Olimpia Milano per il raggiungimento delle Final Four di Eurolega. Dopo le parole di Mike Hall, sono arrivate anche quelle di un grande avversario: Adrian Banks. L’americano della Fortitudo Bologna ha applaudito i meneghini su Twitter, confessando di aver sempre fatto il tifo per loro in Europa.

“Sono in Italia da tanto tempo e devo dirlo, sono felice di vedere finalmente Milano alle Final Four di Eurolega. Ho tifato per loro in passato e anche stasera in occasione delle partite di Eurolega, per via dei miei amici e del mio amore per l’Italia. Congratulazioni ai giocatori e a coach Messina!” ha scritto Banks.

I’ve been in Italy for a while now & I must say, I’m happy to finally see Milan make the Euroleague Final Four. I’ve even cheered for them in the past & tonight, during Euroleague games because of friends & my love for Italy. Congrats to the players & coach Messina! 🇮🇹 — Adrian Banks✨ (@iadrianbanks) May 4, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.