Milano-Asvel, le pagelle: non basta Davies, Mathews guida i suoi

Al Forum passa anche l’Asvel Villeurbanne che batte l’Olimpia Milano in uno scontro di bassa classifica. Dopo un brutto avvio, Milano si mette in moto grazie a un ottimo Davies; prova a mettere la freccia nel quarto periodo ma manca di precisone e coraggio per portare a casa il match. Finisce 73-79.

OLIMPIA MILANO

Davies 7,5: il vero Davies che Milano aspettava, il migliore stasera; purtroppo a fronte dei risultati, le prestazioni singole vengono meno

Thomas s.v. : entra pochissimo

Luwawu-Cabarrot 6,5: tante buone cose se si guarda ai punti e ai rimbalzi, ma 4 palle perse e alcuni trattamenti imprecisi della palle che pesano una tonnellata

Mitrou-Long 4: una partita assolutamente da cancellare, farcita di falli, palle perse e percentuali terribili

Tonut 5,5: a volte pecca forse di insicurezza, riducendosi a far meno di quanto potrebbe

Melli 5,5: tanta legna sotto canestro, ma manca il suo contributo offensivo

Baron 5: completamente braccato, non si mette mai in ritmo e sbaglia quei pochi tiri che riesce a prendere

Ricci 6: si fa trovare pronto, nel poco tempo che gli è concesso

Hall 5,5: c’è sicuramente tanta voglia di far bene, soprattutto per uno costretto a giocare sempre fuori ruolo, ma 3 errori ai liberi nel finale pesano tanto

Hines 6: una prestazione impeccabile e di esperienza, macchiata da un antisportivo (parecchio dubbio) che però ha invertito l’inerzia del match

Datome s.v.: giusto un’apparizione

Voigtmann s.v.: gioca solo 3′ all’inizio, poi sparisce

Coach Messina 5: è veramente raro trovare delle azioni organizzate da parte dell’Olimpia e, in mancanza di un vero playmaker, l’allenatore dovrebbe pianificare quanto più possibile

ASVEL VILLEURBANNE

Mathews 8: è l’MVP del match, salendo di colpi via via che la partita si fa più complicata

Noua 6: resta abbastanza silente, se non per due canestri che sanno il fatto loro in momento chiave

Bost 6,5: dalle percentuali niente di importante ma una tripla pesante nel finale e 6 assist totali

Kahudi 7: fondamentale nel primo tempo, poi parecchi errori

Diot 6: gioca poco

Tyus 6,5: mette in difficoltà Melli in un frangente ed è suo il canestro che spegna tutte le speranze di Milano

Risacher s.v.

De Colo 7: non è il De Colo delle grandi occasioni, con diversi errori dalla lunga distanza ma gioca bene in area

Fall 6,5: preciso dalla lunetta e a tratti domina il pitturato, nonostante si carichi subito di falli

Lighty 5,5: segna subito 5 punti che lanciano l’Asvel, poi sparisce dalla partita

Obasohan 6: molto preciso dalla lunetta a bravissimo a guadagnarsi falli

Pons s.v.

Coach Parker 6,5: legge bene le difficoltà di Milano con Baron braccato, trovando in Mathews la soluzione. Gestisce bene i lunghi nonostante qualche problema di fallo

Clicca qui per il boxscore completo