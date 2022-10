Milano-Brescia su NOVE: i dati degli ascolti per il ritorno del basket in chiaro

Ieri sera il basket italiano è tornato ufficialmente in chiaro sui canali Discovery: su NOVE è andato in scena il derby lombardo tra Olimpia Milano e Pallacanestro Brescia, rispettivamente prima e terza nella stagione regolare scorsa. A vincere è stata Milano, tra l’altro in una partita decisa solo all’ultimo possesso, ma la battaglia in campo non si è tradotta in dati positivi per quanto riguarda gli ascolti televisivi.

Milano-Brescia ha registrato 117.000 spettatori con lo 0.8% di share. Su Rai2, più o meno alla stessa ora (alle 18.25), 90° Minuto raccoglieva 626.000 spettatori, ovvero il 5.3% di share, mentre su TV8 il GP di Singapore di Formula 1 in differita ha totalizzato 1.654.000 spettatori e il 12.3% di share. Sempre su TV8 nel pomeriggio (alle 15) la differita della gara di Thailandia di MotoGP aveva interessato 1.209.000 spettatori, 9.1% di share.

Fonte: davidemaggio.it

Foto: Olimpia Milano