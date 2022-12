Milano butta un’altra partita: contro il Maccabi nona sconfitta di fila

È la nona sconfitta consecutiva in EuroLega per l’Olimpia Milano, sconfitta anche al Forum dal Maccabi Tel-Aviv per 71-77. Ed è anche un’altra partita buttata dai biancorossi, protagonisti di un ottimo primo tempo e arrivati anche a +10 quando mancavano poco più di 3′ alla fine del terzo quarto. Poi, come già capitato contro il Panathinaikos settimana scorsa, Milano si è sciolta sul più bello: il Maccabi ha recuperato il divario negli ultimi minuti del terzo periodo e John DiBartolomeo da tre punti ha portato i gialloblu in vantaggio.

Sorkin e Lorenzo Brown hanno tenuto a bada i tentativi di Baron e Melli di riportare l’Olimpia a contatto, allungando fino a +7 il vantaggio israeliano. Proprio il canestro di Brown a 18” dalla fine ha messo virtualmente termine alla gara.

La serie di 9 sconfitte consecutive è la seconda più lunga della storia di EuroLega moderna per Milano, il cui record negativo è di 10 KO nella stagione 2016-17, quando in panchina sedeva Jasmin Repesa. In quella stagione poi Milano chiuse ultima in classifica, stessa posizione che occupa al momento con un record di 3-10.

