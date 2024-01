Milano butta via una partita in pochi minuti, l’Olimpia cade a Valencia

Un vero e proprio suicido quello dell’Olimpia Milano questa sera a Valencia: la squadra di Ettore Messina ha disputato un grande primo tempo, buttando però via tutto nel terzo quarto. Gli spagnoli hanno ringraziato e con Jones e il grande ex Brandon Davies hanno inflitto ai biancorossi la 13° sconfitta in 22 partite di EuroLega.

Valencia ha segnato i primi due canestri della partita, mentre dopo 3′ si è iscritto al tabellino anche Rodney McGruder, alla prima gara con Milano. Poco dopo l’ex Miami ha segnato anche il suo primo canestro dal campo, ma ad avere l’ultima parola nella frazione è stato Justin Anderson con la tripla del 21-19. Negli ultimi minuti del secondo periodo però la partita si è indirizzata prepotentemente verso l’Olimpia, con un parziale di 4-11 firmato da Melli, Hall e Napier per il 32-40 all’intervallo.

Dopo aver raggiunto anche il +11 nel terzo quarto, Milano si è però fatta recuperare da Inglis e Robertson fino al -4 prima di un nuovo allungo suggellato dalla tripla del +10 del rientrante Shavon Shields. È stato però l’ingresso di Diego Flaccadori a cambiare, in negativo stavolta, l’inerzia della partita: l’azzurro ha prima perso palla dopo la tripla del -7 di Jones e subito dopo ha commesso un fallo anti-sportivo aprendo la strada alla rimonta di Valencia. Con i liberi e i canestri di Ojeleye e Jones gli spagnoli hanno pareggiato a quota 56, passando poi a condurre con una tripla di Reuvers e chiudendo avanti 61-59 al 30′. Milano ha continuato ad inseguire nell’ultima frazione, trovando il nuovo vantaggio con Napier a 7′ dalla fine. Il finale è stato però tutto arancione: Ojeleye ha pareggiato e Davies ha fatto 4/4 ai liberi, con l’ex Virtus e Jaime Pradilla a mettere il punto esclamativo sulla vittoria di Valencia. L’Olimpia, totalmente in affanno nel finale, è uscita sconfitta 84-72.

Valencia: Harper 11, Reuvers 5, Pradilla 3, Anderson 3, Lopez-Arostegui, Jones 15, Inglis 4, Toure 2, Robertson 10, Davies 15, Ojeleye 14, Pangos 2.

Milano: McGruder 4, Poythress 6, Tonut 7, Melli 8, Napier 20, Ricci, Flaccadori, Hall 17, Caruso NE, Shields 8, Hines, Voigtmann.

Foto: Olimpia Milano