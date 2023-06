Milano cambia marcia dopo l’intervallo e si prende gara 1 della finale scudetto con la Virtus

Olimpia Milano 92 – Virtus Bologna 82

(21-19, 15-25, 27-20, 29-18)

Il primo punto della finale scudetto è dell’Olimpia Milano che batte 92-82 la Virtus Bologna.

Partita dai due volti, con un primo tempo di marca bianconera e un secondo totalmente in mano ai lombardi. Virtus sul +10 già nel primo quarto con un Teodosic in versione stellare, Napier (in foto) risponde e riporta avanti l’Olimpia (19-21 a fine primo periodo). Il nuovo break ospite però arriva nel secondo periodo con Shengelia e soprattutto Belinelli, autore della tripla allo scadere che vale il +8 V Nere all’intervallo.

Un distacco che probabilmente sta anche stretto ai bolognesi, ripresi nel terzo periodo da una Milano che alza il volume della radio in difesa. La Segafredo fatica quando Teodosic va a riposare, Baron si scalda e Hall fa il resto a cavallo fra i due periodo. Il mancino dell’Olimpia guida i compagni che lo proteggono al meglio nella metà campo difensiva, la Virtus sembra anche un po’ scarica e non trova alternative ai suoi veterani, vedendosi costretta a sollevare bandiera bianca.

Tutto aperto, comunque, in una serie che promette scintille anche in gara 2, in programma sabato

TABELLINI

Milano: Melli 8, Hall 15 (5 assist), Baldasso, Shields 13, Hines 6, Tonut, Baron 10, Napier 22, Ricci, Biligha n.e., Datome 8, Voigtmann 10. Coach: Messina

Virtus: Shengelia 16, Hackett 5 (6 assist), Ojeleye 10, Abass, Cordinier 9, Mannion n.e., Belinelli 19, Pajola, Jaiteh 2, Mickey 6, Camara n.e., Teodosic 15. Coach: Scariolo.

STATISTICHE COMPLETE