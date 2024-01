Milano DOMINA il Barcellona nel primo tempo, poi rischia nel finale ma la porta a casa

L’Olimpia Milano completa lo sweep stagionale sul Barcellona, battendo i blaugrana una seconda volta, 74-70 al Mediolanum Forum. Una vittoria nel segno di Shavon Shields e Alex Poythress, veri condottieri biancorossi contro il Barça.

Dopo un iniziale 0-4 del Barcellona con 4 punti di Vesely, Milano ha subito preso le redini della gara chiudendo il primo quarto con un parziale di 11-0 e i primi canestri di Shields e McGruder. Nel secondo periodo sono stati poi ancora Shields e Devon Hall a mantenere l’Olimpia vantaggio, fino a raggiungere addirittura il +20 con un parziale di 7-0 firmato Napier-Shields. Ancora la point guard ex Stella Rossa ha poi messo il punto esclamativo sulla sirena del primo tempo, per il 47-28 all’intervallo.

Jabari Parker e Vesely hanno ridato energia al Barça nel terzo quarto, riportandolo a -11. Nella seconda metà della frazione il Barcellona ha poi avuto più occasioni per accorciare, sbagliando però diverse triple e non andando mai oltre il -8 con cui si è arrivati al 30′. La partita è sembrata indirizzata verso l’Olimpia nel quarto quarto, quando Poythress di pura forza ha segnato i punti del nuovo +13 a 6′ da giocare. Vantaggio biancorosso che ha toccato anche il +14 a 4.50 dal termine della gara, prima di un parziale ospite di 2-11 che ha clamorosamente riaperto i giochi riportando il Barça a -5. Dopo 2 liberi di Shields, il Barça ha fallito due triple ma ha accorciato ulteriormente grazie ad un libero di Vesely e al canestro di Kalinic su rimbalzo offensivo. Dall’altra parte 1/2 di Voigtmann dalla linea della carità, quindi tripla della disperazione di Kalinic per il -2 e fallo sistematico per cercare di portarla all’OT. Shields in lunetta non ha però tremato, realizzando i 2 liberi che sono valsi il successo nonostante lo spavento finale.

Olimpia Milano: Lo, McGruder 11, Poythress 10, Bortolani NE, Melli 5, Napier 9, Ricci, Flaccadori 2, Hall 8, Shields 23, Hines, Voigtmann 6.

Barcellona: Da Silva, Pauli NE, Vesely 28, Brizuela 2, Kalinic 9, Satoransky 6, Hernangomez 10, Laprovittola, Parker 11, Nnaji NE, Jokubaitis 4, Parra.

Foto: Olimpia Milano