Milano è la squadra più “anziana” di EuroLega: lo dicono i numeri

Tra pochi giorni inizierà l’EuroLega 2022-2023 e possiamo dire con certezza che l’Olimpia Milano è la squadra più “anziana”. Darius Garuolis, basketball data analytics and visualisations seguitissimo su Twitter, ha fatto la classifica dell’età media delle squadre di Turkish Airlines EuroLeague e in cima a tutti c’è l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano.

Apologies, accidentally used original EuroLeague team codes from 2000s 🙃 Here's a chart for clarification. pic.twitter.com/M3XBNVnu47 — Darius Garuolis (@DariusGaruolis) September 26, 2022

La maggiore età media vuol dire anche maggiore esperienza. Sicuramente Kyle Hines e Brandon Davies sono tra i più esperti e forti lunghi d’Europa. Gigi Datome è un professore di questo sport e Nicolò Melli ha dimostrato di essere ancora al top in questo EuroBasket, nonostante i suoi 31 anni.

Subito dopo in classifica, ma sempre sul podio, troviamo le due favoritissime alla vittoria finale: Real Madrid e Anadolu Efes Istanbul. La squadra con l’età media più giovane è il Partizan di Belgrado, neofita di questa nuova formula di EuroLega. C’è però da dire che in panchina potranno contare su di un “Santone” del basket europeo come Zelimir Obradovic.

Molto interessante sottolineare che il giocatore più vecchio della competizione sarà l’israeliano Guy Pnini, mentre il più giovane il greco Neoklis Avdalas. Tra i giovanissimi anche Gabriele Procida dell’Alba Berlino, poco più di 20 anni per la seconda scelta al Draft.

Leggi anche: Giannis Antetokounmpo lancia WhatsApp nel mondo del cinema