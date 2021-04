Milano fa e disfa, il Bayern Monaco ne approfitta: si va a Gara-5

Bayern Monaco – Olimpia Milano 85-82

(23-19, 17-31, 23-21, 22-11)

Si tornerà al Forum per Gara-5. Il Bayern Monaco, sotto per quasi tutta la gara, rimonta nel quarto quarto e con Lucic trova alla fine il vantaggio decisivo per strappare Gara-4 e pareggiare la serie. A nulla sono serviti i tentativi soprattutto di Delaney, leader assoluto di Milano in questa partita. Per decidere 3 delle 4 semifinaliste di questa stagione di Eurolega servirà la quinta partita.

Milano conduce nei primi minuti grazie ad un Malcolm Delaney subito ispirato, autore di 7 dei primi 8 punti meneghini. A poco più di 4′ dalla fine del primo quarto arriva il primo vantaggio del Bayern Monaco, che con la coppia formata da DJ Seeley e JaJuan Johnson mantiene le redini dell’incontro alla prima pausa, sul 23-19. Nel secondo quarto Shields e Delaney propiziano un break di 0-10 per l’Olimpia che si porta sul 26-32. Gli ospiti mantengono il vantaggio che cresce fino a +11, con la firma di Jeremy Evans. I tentativi di Lucic non vanno a buon fine e all’intervallo Milano è comodamente avanti 40-50.

I canestri di Delaney e LeDay a inizio terzo quarto valgono il +13 Olimpia, ma il Bayern non molla mai, consapevole che la vittoria sia obbligatoria. I bavaresi rimangono in partita e, guidati da Wade Baldwin IV, tornano a -6. Gist poco dopo fa -5, prima che una preghiera di Shields sulla sirena dia un po’ di respiro all’Olimpia, avanti 63-71 al 30′. Kevin Punter respinge i primi assalti bavaresi a inizio quarto periodo, Lucic inizia ad accendersi, anche Baldwin segna e Zipster posterizza Hines per il -2 che costringe Messina al timeout. Il Bayern è on fire, con Zipser sugli scudi che segna da tre punti per il -1 a meno di 5′ dalla sirena. Dopo un canestro di Delaney, 2 punti da sotto e un piazzato di Jelen Reynolds regalano il vantaggio ai tedeschi sull’80-79. Dopo il pareggio dalla lunetta, Delaney con una magia fa 80-82 e si prende anche fallo. L’americano sbaglia il libero e poco dopo il tiro del possibile +3, dall’altra parte invece clamorosa alzata di Zipser per la schiacciata di Lucic con il fallo. Il libero aggiuntivo del serbo regala il +1 al Bayern con 22” da giocare. Sul possibile possesso decisivo, Shields penetra e commette fallo in attacco (dopo instant replay) su Gist. Un errore decisivo che regala palla ai bavaresi sopra di 1 a 9.7” dalla fine. Lucic fa +3 ai liberi dopo il quinto fallo di Hines, dall’altra parte sia Datome che Delaney sbagliano la tripla del possibile pareggio. La gara termina 85-82.

Bayern Monaco: George NE, Bladwin 18, Seeley 11, Reynolds 9, Lucic 12, Flaccadori, Zipser 16, Gist 5, Johnson 12, Sisko 2, Radosevic, Grant NE.

Milano: Punter 10, LeDay 10, Micov, Roll, Rodriguez 3, Tarczewski, Delaney 28, Shields 17, Brooks, Evans 2, Hines 4, Datome 8.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.