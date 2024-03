Milano fa un passo falso contro lo Zalgiris: ora il Play-in sembra più lontano

L’Olimpia Milano fallisce il primo dei match che le restavano per sperare nella qualificazione al Play-in di EuroLega. La squadra di Ettore Messina perde a Kaunas contro lo Zalgiris, al termine di una partita equilibrata in cui però pesano le prestazione del duo americano Evans-Sumner per i padroni di casa. L’Olimpia rimane in partita per tre quarti e mezzo ma nel finale viene surclassata dai lituani che, come Milano, hanno ancora la matematica dalla loro per sognare il Play-in.

Avvio di gara combattuto, con lo Zalgiris Kaunas che scava il primo solco dopo 5′ trovandosi sul 10-5: Milano risponde con un ispirato Mirotic, autore di 6 punti di fila per il vantaggio biancorosso. È l’Olimpia a chiudere avanti il primo quarto, grazie a Poythress e Shields: 14-17 al 10′. Ad inizio secondo periodo lo Zalgiris pareggia subito con Lekavicius, il quale poco più tardi firma anche la tripla del +1 lituano. Milano resta comunque pienamente in partita e riesce anche a tornare a +5 con Tonut, protagonista di un ottimo secondo quarto chiuso dagli ospiti avanti 35-37.

Nel terzo quarto nuovo pareggio dello Zalgiris, che anche stavolta passa avanti: la coppia Sumner-Evans però in questo caso mette subito una certa distanza tra le due squadre. I lituani toccano il +6 mentre Milano si aggrappa a Mirotic, unico caldo del roster biancorosso. Hayes segna il +8 ma l’Olimpia torna sotto in conclusione di frazione: 59-54 al 30′. Un break di 5-0 dello Zalgiris in apertura di quarto periodo vale il primo vantaggio in doppia cifra della partita, Shields sblocca Milano dopo 2 minuti e mezzo di digiuno: il danese segna due triple per il -6 mentre i padroni di casa continuano a trovare punti da Sumner ed Evans. Napier illude gli ospiti con la tripla del -4, ma a mettere la parola fine sul match, almeno virtualmente, sono due triple di fila firmate Butkavicius e Sumner, vero mattatore di Milano. Il +10 a meno di 3′ dal termine non è recuperabile: lo Zalgiris tocca anche il +16 e alla fine vince 87-73.

Milano ha ora un record di 14-18, lo stesso dello Zalgiris ma anche di Valencia, in attesa delle partite di Bayern Monaco, Efes e Partizan Belgrado.

Zalgiris Kaunas: Evans 20, Lekavicius 10, Hayes 8, Giedraitis 4, Birutis 7, Sumner 17, Butka, Dimsa, Lavrinovicius 1, Manek 3, Butkevicius 13, Ulanovas 4.

Milano: Lo, Poythress 7, Tonut 8, Melli 1, Napier 17, Flaccadori, Hall 6, Caruso NE, Shields 11, Mirotic 19, Hines, Voigtmann 4.

