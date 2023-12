Milano inciampa di nuovo, il Panathinaikos passa al Forum

L’Olimpia Milano non riesce a conquistare la terza vittoria consecutiva in EuroLega dopo quelle contro Barcellona e ASVEL: al Forum i biancorossi sono infatti caduti 68-76 contro il Panathinaikos di Ergin Ataman, invece ora salito al quarto posto in classifica.

Il pubblico del Forum ha accolto con tanti fischi l’ex Dinos Mitoglou, autore dei primi 4 punti della partita del Panathinaikos. Milano ha raggiunto il +8 nel primo quarto, grazie ad un parziale di 9-2, ma si è poi fatta recuperare e superare nel finale di frazione dall’altro ex, Jerian Grant. Solo i primi punti di Shields hanno mantenuto l’Olimpia avanti al 10′ per 24-22. Nel secondo quarto Milano ci ha messo quasi 5′ per segnare un punto, mentre gli ospiti hanno potuto allungare con un parziale di 0-10 per il +8. Flusso interrotto solo da un contro-parziale di 9-0 biancorosso, propiziato da una tripla di Voigtmann e da 6 punti consecutivi di Tonut. Milano è riuscita a pareggiare ed ha caricato di falli il Pana soprattutto con Bortolani, poi i canestri di Voigtmann e Lessort hanno chiuso il primo tempo sul 41 pari.

Nel terzo quarto ancora il Panathinaikos, prima con Grant e poi con Nunn, ha tenuto la testa avanti fino a raggiungere anche il +7, mentre i tentativi di Shields non sono stati sufficienti a riportare in vantaggio Milano, sotto 56-59 al 30′. Bortolani ha aperto l’ultimo periodo con la tripla del pareggio, seguita dai punti di Poythress per il vantaggio. Chi si aspettava però un finale in volata è rimasto deluso: i greci sono tornati avanti con Grigonis, prima che per un minuto e mezzo nessuna delle due formazioni riuscisse a segnare. Gli errori in attacco di Milano anche nei minuti finali hanno infine permesso al Pana di allungare grazie ai tanti tiri liberi e a 90” dalla fine una tripla di Nunn ha ufficialmente chiuso i giochi.

Milano: Poythress 2, Bortolani 7, Tonut 6, Melli 7, Baron 4, Kamagate, Flaccadori 10, Hall 3, Caruso, Shields 13, Hines 4, Voigtmann 12.

Panathinaikos: Kalaitzakis NE, Vildoza 2, Balcerowski NE, Sloukas 9, Grant 10, Nunn 17, Lessort 16, Antetokounmpo 5, Grigonis 3, Hernangomez 7, Mitoglou 7, Mantzoukas NE.

